LA PHOTO. Le Mali fête son maintien au rang de premier producteur de coton en Afrique

Avec une production de 750 000 tonnes de coton pour la campagne 2018-2019, en hausse de 20 000 tonnes par rapport à la campagne 2017-2018, le Mali conserve sa place de N°1 du secteur face à son plus sérieux concurrent, le Burkina Faso.

Les chiffres de l'Association régionale des producteurs de coton africains ont largement rassuré les acteurs de la filière. Ces derniers craignaient de subir beaucoup de dégâts après les fortes pluies de la saison hivernale qui ont inondé plusieurs régions agricoles, de juillet à septembre 2018. Alors, un rendement supérieur au précédent, c'était inespéré. Le Mali conforte ainsi sa position de leader devant le Burkina Faso pour la deuxième année consécutive. Malgré tout, la vigilance reste de mise concernant les difficultés majeures des producteurs de coton au Mali : la pluviométrie (trop faible ou trop dense) et la destruction des cultures par les chenilles légionnaires. Dans un communiqué daté du 10 décembre 2018, le Fonds monétaire international note le redressement économique du Mali, en dépit des problèmes sécuritaires. Le PIB "doit progresser de 4,9% en 2018 grâce aux productions de céréales, de coton et d’or qui ont compensé le ralentissement observé dans les secteurs secondaire et tertiaire", écrit le FMI.