Jordan Bardella : "Lutter contre les forces islamistes à l'étranger, c'est empêcher que ces combattants arrivent sur le territoire"

Lors d'une opération au Mali, le brigadier Ronan Pointeau a été tué samedi 2 novembre. La France doit-elle rester dans cette zone du Sahel ou la quitter comme l'ont fait les États-Unis ? Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement national, est l'invité de Francis Letellier, dimanche 3 novembre. "Elle doit y rester parce que nous sommes intervenus au Mali à la demande du gouvernement malien qui est un gouvernement allié, et qui lui aussi voit sur son territoire se démultiplier les milices et les factions islamistes", estime le porte-parole. "Lutter contre les forces islamistes et les forces ennemies de la France à l'étranger, c'est empêcher que ces combattants arrivent sur le territoire français".

Fusion possible entre PSA et Fiat

Enfin, la France a donné son feu vert au rapprochement entre PSA et Fiat. "Je suis toujours prudent sur ces fusions parce que l'histoire économique française a démontré (...) que les groupes français se faisaient systématiquement manger", poursuit Jordan Bardella.