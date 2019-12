DIRECT. Militaires morts au Mali : regardez l'hommage national rendu aux Invalides par le président de la République

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INVALIDES

: Les motards de la garde républicaine ouvrent le cortège funéraire qui s'élance depuis le Grand Palais, à Paris. Ils encadrent les treize véhicules transportant les treize cercueils, drapés de bleu-blanc-rouge, des soldats morts il y a une semaine jour pour jour au Mali.

: Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), ville marraine du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau, débute en ce moment son hommage aux militaires tués au Mali, indique France 3 Occitanie. La sonnerie aux morts va retentir devant les sept portraits. Ces sept hommes sont considérés comme des enfants du pays, car à plusieurs reprises, les militaires issus de ce régiment de Pau, étaient venus avec leurs hélicoptères à Port-Vendres, pour préparer leurs futurs opérations au Mali ou Centrafrique.

: Bonjour @anonyme, environ un millier de places sont réservées au grand public pour la cérémonie d'hommage aux soldats morts au Mali. Il suffira de se présenter devant les portes des Invalides, ouvertes dès 13h30. Un écran géant sera installé sur l'esplanade pour retransmettre la cérémonie.Vous pourrez également saluer le passage des cercueils sur le pont Alexandre III à 11h30, précise l'Elysée. Suivez notre direct.





: A quelle heure faut être au point Alexandre 3 ce matin pour rendre hommage à nos militaires ?

: "Ce qui est perturbant, c'est que la mort du soldat ne vous appartient pas, c'est un fait d'actualité, raconte Dominique Jacq, père de Fabien, tué au Mali, en novembre 2016. Une fois que les obsèques privées se sont déroulées, le soufflé retombe et alors sa mort vous appartient". Il ajoute : "C'est là qu'il faut être fort."

: Comment vit-on après la perte de son enfant, de son frère, ou de son époux mort au combat ? Dans cet article, je donne la parole à des familles de militaires qui ont perdu leur vie en Opex (Opération extérieure). Alors qu'Emmanuel Macron présidera cet après-midi la cérémonie d'hommage aux 13 militaires tués au Mali, ces familles ont pris le temps de me raconter ce deuil si particulier.