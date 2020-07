14 juillet : des soldats auprès de la population malienne

Depuis 2013, le Mali a changé de visage. Les militaires français traquent les djihadistes sans parvenir à éradiquer la menace. 1500 hommes sont déployés sur la base militaire de Gao, et 5000 au Sahel. Les Français font la guerre mais pas seulement. Certaines équipes sont dédiées aux actions civilo-militaires. En clair, elles aident la population. Leur itinéraire change chaque jour pour limiter les risques d'embuscade. Sur le terrain, la posture de ces équipes est volontairement pacifique : pas de casque sur la tête, et l'arme en bandoulière. Il faut montrer sa présence tout en restant discret.

"Il faut gagner les coeurs"

"Si on ne crée pas ce lien avec la population, ils ne vont pas se confier à nous et ils vont dire 'on prend des distances' donc ce n'est pas bon", explique le Colonel Bernard, représentant de la Force Barkhane à Gao. "Il faut gagner les cœurs, et pour les gagner, au départ, il faut les comprendre et savoir qui ils sont", ajoute la Capitaine Christine, membre de l'équipe. Une façon de minimiser le sentiment anti-français.









