VIDEO. Le Brookesia minima, un lézard à peine plus grand qu’une fourmi

Le Brookesia minima ne dépasse pas les 3,5 cm. Reptile endémique de l'île de Nosy Be, au large de Madagascar, il se tapit dans les couches de feuilles pour s'en prendre à des insectes, parfois plus gros que lui.

Une espèce menacée

Quand il rencontre une femelle, ce caméléon nain évite de rater le coche : il s'agrippe à son dos pour ne plus la quitter. En effet, avec sa petite taille, il ne croise un autre membre de son espèce que très rarement. Ce phénomène est aggravé par l'agriculture et l'abattage des arbres qui fragmentent de plus en plus son territoire. Aujourd'hui, le Brookesia minima est une espèce menacée qui connaît un véritable déclin depuis plusieurs années.