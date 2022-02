Cyclone à la Réunion : onze marins ramenés à terre après un sauvetage périlleux

Les vagues submergent encore le pétrolier. Jeudi 3 février dans la soirée, un bateau mauricien a été projeté contre la côte réunionnaise face à la puissance du vent. À bord, onze marins épuisés, mais qui ont pu être ramenés sur la terre ferme grâce à l’opération des pompiers. L’intervention a duré toute la nuit, ralentie par les intempéries. "Ce n’était quand même pas facile avec les mouvements du bateau et la houle qui n’arrêtait pas de taper", raconte l’adjudant-chef Jean-Luc Gonthier.





Le cyclone se dirige vers Madagascar

Lors de l’évacuation, les rafales de vent atteignaient 150km/h. Les membres de l’équipage ont été placés sous surveillance médicale dans un centre d’hébergement. Ils sont sous le choc. "Depuis deux jours, on dérivait à cause du mauvais temps provoqué par le cyclone. On a fini par perdre le contrôle du bateau, on était coincés", explique l’un d’eux. Le cyclone se dirige désormais vers Madagascar. Une expertise est en cours pour dégager le pétrolier en toute sécurité.