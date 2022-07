Naufrage de migrants dans la Méditerranée : un bébé de quatre mois sauvé in extremis au cours d'une traversée

À 100 kilomètres des côtes libyennes, des migrants en péril sont repérés par le navire de Médecins Sans Frontières, lundi 27 juin. Autour du canot pneumatique, plusieurs personnes s'agrippent à des débris. Soudain, les équipes aperçoivent un bébé, hissé sur l'épaule d'un naufragé. Le sauver devient alors la priorité. Le nourrisson de quatre mois est inanimé, et ne respire plus. Le journaliste qui a filmé témoigne. "Au bout de quelques secondes qui ont paru des heures, le bébé s'est remis à crier. Et du coup, on a pu continuer l'opération", raconte Michaël Bunel.

23 morts durant le naufrage

Les sauveteurs tentent alors de récupérer les adultes qui se trouvent sur l'embarcation. Les rescapés, terrifiés, ne savent pas nager. 23 des 100 migrants mourront noyés. Les sauveteurs ont retrouvé la mère du bébé. Tous les survivants ont été transférés sur le navire de sauvetage. Par précaution, le bébé et sa mère ont été transférés par hélicoptère dans un hôpital à Malte, et se portent bien.