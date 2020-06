Libye : des dizaines de civils tués par des mines autour de Tripoli

Les troupes du maréchal Haftar quittent la banlieue Sud de Tripoli, repoussées par le GNA, l'armée du gouvernement de l'Ouest libyen. Mais, vraisemblablement pour ralentir la progression de leur adversaire, les soldats d'Haftar piègent les bâtiments sur les terrains qu'ils abandonnent. Une fois encore, les civils sont aussi des cibles quand ils veulent récupérer leurs logements. Tarhouna, Tripoli et maintenant Syrte. A chaque fois le procédé est le même.

Le 10 juin, sept personnes ont été tuées et dix autres blessées dans l'explosion de mines dans la banlieue Sud de Tripoli. Depuis le début du mois, ce sont plus de 30 personnes qui ont été tuées et 60 blessées dans l'explosion de mines, essentiellement des civils, selon le ministère de la santé du GNA à Tripoli, relaie l'AFP.

L'imagination des combattants pour terroriser la population est sans limite. "Différents témoignages ont ainsi fait état de mines posées dans des chasses d'eau, des casseroles, des poêles ou sous des briques", rapporte l'AFP. Sur les réseaux sociaux, on voit fleurir les exemples de ces pièges, notamment sur des jouets, sans qu'on soit en mesure de dire si cela ne relève pas de la propagande anti-Haftar.

Even children's toys have been laying mines around, inside the houses where the Russian Wagner forces were stationed inside the homes in the areas south of Tripoli.#Haftar_Terrorist #مقابر_ترهونة_تاكد_حفتر_ارهابي #ليبيا #libya #tripoli pic.twitter.com/43M9mtdKAE