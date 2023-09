Inondations en Libye : la France envoie un hôpital de campagne "sous 24 à 48 heures" dans le pays, annonce l'Elysée

Une "cinquantaine de personnels civils et militaires" sont également envoyés sur place, précise l'Elysée, alors que plus de 5 000 personnes restent portées disparues.

Temps de lecture : 1 min

Face aux dégâts provoqués par la tempête Daniel en Libye, la France envoie de l'aide. L'Elysée annonce, mardi 12 septembre, l'arrivée d'ici "24 à 48 heures" d'un hôpital de campagne dans le pays. Des "équipes d'urgence de la Sécurité civile" viendront compléter l'effectif, porté à une "cinquantaine de personnels civils et militaires", précise la présidence de la République. Ces secours pourront s'occuper d'environ 500 blessés par jour, conclut l'Elysée.

Les inondations ont fait plus de 7 000 blessés et 5 000 autres personnes sont toujours portées disparues, deux jours après les inondations d'ampleur dans l'est du pays. Le porte-parole du Service de secours et des urgences libyen a affirmé qu'au moins 2 300 personnes, selon son dernier bilan.

Selon ce porte-parole des secours, "les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement". Trois volontaires du Croissant-Rouge ont déjà trouvé la mort en venant en aide aux victimes.