Libye : les inondations ont fait près de 10 000 disparus, annonce la Croix-Rouge

La tempête Daniel, qui a déjà touché la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, a frappé le pays dimanche après-midi.

Le bilan des inondations en Libye s'annonce terrible. Le nombre "énorme" de morts pourrait se compter en milliers, a annoncé mardi 12 septembre un responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Un premier bilan communiqué par l'exécutif libyen avait fait état lundi d'au moins 150 morts. "Nous n'avons pas de chiffres définitifs" pour le moment, a dit Tamer Ramadan, qui a toutefois souligné que "le nombre de disparus est proche de 10 000".

"Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement", s'est inquiété ce responsable. "C'est la raison pour laquelle le gouvernement dans l'Est a lancé un appel à l'aide internationale et nous allons aussi incessamment lancer un appel d'urgence", a insisté Tamer Ramadan, lors du point-presse régulier de l'ONU à Genève. Le chef de la délégation de la FICR en Libye dit espérer des informations plus précises dans la journée sur le bilan.

La tempête Daniel a frappé l'est du pays dimanche après-midi, notamment les villes côtières du Jabal al-Akhdar, mais également Benghazi, où un couvre-feu a été décrété et les écoles ont été fermées. Qualifiée par les experts de phénomène "extrême en termes de quantité d'eau tombée", la tempête Daniel a déjà fait au moins 27 morts ces derniers jours en Grèce, en Turquie et en Bulgarie.