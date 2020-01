Eurozapping : un journaliste d'investigation tué en Slovaquie

En Slovaquie, les tueurs présumés d'un journaliste d'investigation font face à la justice. Quatre personnes étaient dans le box des accusés, dont un ancien soldat. Celui-ci a expliqué devant les juges comment il l'a tué en 2018, ainsi que sa compagne. À ses côtés se trouvait le commanditaire, un homme d'affaires qui était mis en cause dans une enquête du journaliste et a plaidé non coupable. Jan Kuciak, le père du journaliste, réclame aujourd'hui la vérité. Des manifestations ont eu lieu dans le pays pour réclamer la vérité provoquant la chute du Premier ministre et du gouvernement, soupçonné de collusion dans cette affaire.

Explosions inexpliquées en Suède

L'Italie soutient un cessez-le-feu en Libye. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, était en Turquie pour rencontrer Recep Tayyip Erdogan et a obtenu un soutien pour une trêve durable en cours de négociation à Moscou. Un sommet doit être organisé dimanche à Berlin sur l'avenir de la Libye. Les explosions mystérieuses se multiplient en Suède. Dans la capitale Stockholm, un immeuble a été soufflé. Il n'y a pas de victimes, mais la police enquête toujours. Souvent, des règlements de compte et des problèmes de drogue en sont à l'origine.

Le JT

Les autres sujets du JT