Liberia : le footballeur qui veut devenir président

Les meetings géants ont remplacé les stades des années 90 mais c’est encore une foule qui vibre pour lui. Georges Weah va peut-être devenir le premier footballeur élu président de son pays, le Liberia. "Nous sommes réunis ici en ce jour historique pour préparer la victoire politique de 2017", criait l’ancien footballeur du Paris Saint-Germain.

Premier Africain ballon d’or

"Il présidera comme il dribblait" s’enflamment ses partisans. Et il dribblait bien Georges Weah. Monaco, PSG, OM, Milan AC, un joueur phénomène qui enchaînait les clubs et les trophées. Jusqu’au plus fameux en 1995, le Ballon d’or, récompensant le meilleur footballeur mondial de l’année. Le premier Africain à glaner une telle distinction. Quand il revient dans son pays, l’ancien gamin du ghetto est plus qu’une star de foot. Il est Dieu pour certains, en tout cas un modèle.

Le JT

Les autres sujets du JT