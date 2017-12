Liberia : George Weah, de footballeur à président

À 51 ans et après deux échecs, George Weah est devenu le nouveau président du Liberia, l'un des pays les plus pauvres du monde. Ce jeudi 28 décembre, les électeurs l'ont désigné. Ce compétiteur vient de remporter une de ses plus belles victoires. Son immense popularité, George Weah la doit d'abord à une carrière de footballeur exceptionnelle. Du PSG au Milan AC, il rafle le Ballon d'Or en 1995, le seul jamais remporté par un joueur africain.

Un mandat pour convaincre

George Weah a fêté sa victoire au milieu de ses concitoyens à Monrovia, malgré les risques. La guerre civile au Liberia a fait 250 000 morts. L'homme met sa notoriété au service de son pays et va même jusqu'à payer de sa poche les employés de l'ambassade libérienne à Paris. Une image d'homme proche du peuple qu'il a su cultiver pour accéder au pouvoir. Comment lutter contre la misère ou financer l'éducation ? Son programme reste flou et ses opposants critiquent son inexpérience. Weah a désormais un mandat pour convaincre les sceptiques.

