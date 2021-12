Le groupe Bolloré s’apprête à quitter ses ports africains

L’empire Bolloré va disparaître des dizaines de ports dans lesquels il est implanté sur le continent africain. Et c’est l’armateur MSC qui devrait acquérir cette branche jusqu’alors développée et détenue par l’homme d’affaires français Vincent Bolloré pour une somme avoisinant les six milliards d’euros. En 2020, ce géant industriel réalisait un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros.

Des bases troubles

Avec ses 24 000 salariés, la réussite économique du groupe n’est plus à démontrer. Pourtant, de nombreuses controverses entourent ce succès. Vincent Bolloré est notamment accusé par la justice française d’avoir apporté son aide durant certaines campagnes électorales contre l’attribution de concessions portuaires. Depuis, un juge d’instruction suit de près le dossier. Enfin, cette vente ne signera pas l’adieu du groupe Bolloré au continent africain, notamment grâce à Canal+, 1er opérateur de télévision payante en Afrique francophone.