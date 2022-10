L'otage franco-australien enlevé vendredi au Tchad a été libéré, annonce le Premier ministre tchadien

Saleh Kebzabo a félicité "les forces de défense et de sécurité" du Tchad après cette libération. On ignore pour l'heure qui retenait l'otage.

Le Premier ministre du Tchad a annoncé, dimanche 30 octobre, la libération d'un Franco-Australien enlevé par un groupe non identifié dans l'est du pays vendredi. Il a été "retrouvé et mis en sécurité", et il est "en bonne santé", affirme sur Twitter Saleh Kebzabo, qui a félicité "les forces de défense et de sécurité pour cette prompte action réussie".

Les autorités tchadiennes avaient révélé samedi le rapt de ce gérant d'une réserve animalière, confirmé par le Quai d'Orsay dans la soirée. On ignore qui étaient ses ravisseurs.

Retrouvé dans une province plus au nord

L'otage "a été libéré dans la province du Tibesti [dans le nord du Tchad], dans une zone frontalière du Niger et de la Libye par nos forces de défense et de sécurité", précise à l'AFP Ayoub Abdelkerim Abdoulaye, gouverneur de la province du Wadi Fira, où avait été enlevé le ressortissant franco-australien.

Le ministère des Affaires étrangères français avait déclaré samedi soir avoir "eu connaissance de l'enlèvement de l'un de nos compatriotes au Tchad". Il expliquait être "en lien avec sa famille, comme avec les autorités tchadiennes, afin d'obtenir sa libération rapide".