Un Franco-Australien a été enlevé au Tchad, affirment les autorités locales

Un ressortissant franco-australien a été enlevé au Tchad, vendredi 28 octobre, a annoncé samedi le gouvernement de ce pays d'Afrique centrale, dans un communiqué.

Il a été emmené "par des individus encore non identifiés", dans la province du Wadi Fara, dans l'est du Tchad, près de la frontière avec le Soudan, expliquent les autorités tchadiennes, sans livrer davantage de détails sur les circonstances de cet enlèvement. Elles assurent avoir "mobilisé tous les moyens sécuritaires et humains afin de mettre la main sur les ravisseurs et retrouver" cet homme.

Le gouvernement tchadien présente ce Franco-Australien comme un employé du parc Oryx, un parc animalier de près de 78 000 km2, géré par l'organisation Sahara Conservation Fund. Le seul otage français connu actuellement dans le monde est le journaliste Olivier Dubois, enlevé dans le nord du Mali il y a plus de 18 mois.