Une grande partie du Kenya touchée par une panne d'électricité

Les coupures de courant localisées ne sont pas rares au Kenya, mais le pays a récemment connu plusieurs pannes à grande échelle. Une grande partie du Kenya, dont la capitale Nairobi, a été plongée dans le noir, vendredi 30 août au soir, en raison d'une panne, a annoncé le principal fournisseur du pays, Kenya Power and Lighting Company (KPLC). Six des huit régions constitutives du réseau électrique national ont été totalement privées de courant vers 21h30 locales (20h30 à Paris). "Nous avons perdu l'alimentation électrique dans plusieurs régions du pays, à l'exception de la région du Rift Nord et de certaines parties de la région Ouest", a précisé KPLC, sans donner de détails sur l'origine de la panne. "Nous déplorons les désagréments causés et demandons à nos clients de faire preuve de patience pendant que nous nous efforçons de rétablir une alimentation électrique normale dans les plus brefs délais", a ajouté la compagnie.

Le trafic aérien n'a toutefois pas été perturbé à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, l'un des principaux d'Afrique de l'Est, a assuré l'Autorité aéroportuaire du Kenya (KAA). "Les systèmes d'alimentation de secours et les générateurs de l'aéroport ont été activés rapidement après la panne du réseau national de ce soir, garantissant le maintien d'une alimentation électrique complète sans interruption des services ou des opérations de vol", a affirmé la KAA sur X.