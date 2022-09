Présidentielle au Kenya : la Cour suprême confirme l'élection de William Ruto

La Cour suprême du Kenya a confirmé lundi 5 septembre l'élection de William Ruto à la présidence, rejetant les recours déposés par Raila Odinga, figure historique de la politique kényane qui avait dénoncé des fraudes.

"C'est une décision unanime" a déclaré la présidente de la Cour suprême Martha Koome. La plus haute juridiction a confirmé les résultats annoncés le 15 août par la commission électorale indépendante (IEBC), qui avait déclaré le vice-président sortant William Ruto vainqueur d'un des scrutins les plus serrés de l'histoire du Kenya, avec environ 233 000 voix d'avance (50,49% contre 48,85%) sur Raila Odinga.

Raila Odinga, qui avait reçu le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta et de son puissant parti Jubilee, avait crié à la fraude et saisi la Cour suprême, faisant de cette bataille judiciaire "un combat pour la démocratie et la bonne gouvernance" face aux "cartels de la corruption".

Ce vétéran de la politique, qui a contesté les résultats des trois dernières présidentielles, n'a pas obtenu l'annulation du scrutin, comme cela avait été le cas en 2017 après une décision - inédite en Afrique - de la Cour suprême. Il a annoncé "respecter" le verdict, même s'il le "désapprouve avec véhémence".

We have always stood for the the rule of law and the constitution.



In this regard, we respect the opinion of the court although we vehemently disagree with their decision today. pic.twitter.com/WfOQrtsnpe