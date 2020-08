Les Lionnes du Kenya, des femmes massaïs devenues rangers

Elles sont huit, âgées de 18 à 26 ans, et membres de l’IFAW, le Fonds international pour la protection des animaux.

En première ligne pour conserver la faune et protéger les animaux sauvages contre le braconnage, elles cheminent dans la brousse de village en village. Devenues les premières écogardes du Kenya, elles ont, grâce à leur travail, permis de réduire les disparités entre les hommes et les femmes et obtenu leur autonomie financière.

11 photos de Njeri Mwangi illustrent ce propos.