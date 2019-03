Éthiopie : 157 victimes dans le crash d'un avion

Un cratère et quelques effets personnels des passagers : voici tout ce qu'il reste du vol reliant Addis-Abeba (Éthiopie) à Nairobi (Kenya) de l'Ethiopian Airlines et de ses 157 passagers. Il n'y a aucun survivant. Devant l'aéroport kenyan où devait atterrir l'appareil, après de longues minutes d'attente, les proches des passagers comprennent que l'avion s'est écrasé.

Huit Français étaient à bord

Le Boeing 737 à destination de Nairobi avait décollé au matin du dimanche 10 mars de l'aéroport d'Addis-Abeba, avant de disparaître des radars et de s'écraser six minutes plus tard. Devant l'aéroport, un homme accompagné de son père est sous le choc. Il aurait dû lui aussi embarquer à bord de l'ET 302. Selon le ministère éthiopien des Transports, les victimes sont de 35 nationalités différentes. Parmi elles, 32 Kenyans, 18 Canadiens, 8 Chinois, 7 Britanniques et 8 Français. Sur Twitter, Emmanuel Macron a adressé ses condoléances aux proches des victimes.

