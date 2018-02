Grâce à l\'écotourisme, la Namibie préserve sa faune unique

En Namibie, gouvernement et population travaillent ensemble pour protéger la nature grâce à l’écotourisme. En 1996, le gouvernement a voté une loi pour préserver sa faune unique. L’objectif est d’encourager les vingt-neuf ethnies du pays à protéger la faune en les intégrant dans l'économie touristique.

Grâce aux "conservancies", les populations deviennent "les gardiens de la vie sauvage"

Au cœur de cette stratégie se trouve le concept des "conservancies". Elles sont définies par Chris Weaver, directeur général du WWF Namibie, de la façon suivante : "C’est un territoire où les communautés travaillent ensemble volontairement pour prendre soin de leur écosystème. Ce qui est unique, c'est qu'elles sont accompagnées par la loi. Cela donne le pouvoir aux populations qui vivent vraiment avec la nature de devenir les gardiens de la vie sauvage, ses bienfaiteurs."

En vingt ans, 83 "conservancies" ont ainsi été créées. Les infrastructures touristiques doivent respecter deux obligations : embaucher les villageois et leur verser une part de leurs bénéfices. L'argent est utilisé pour construire des écoles, des dispensaires ou installer des réseaux électriques. Les excédants sont ensuite partagés équitablement entre chaque membre de la communauté.

43,9% du territoire classé comme zone naturelle protégée

Et cette stratégie a porté ses fruits. Selon NACSO (The Namibian Association of Community Based Natural Resource Management Support Organisations), 43,9% du territoire est aujourd'hui classé comme zone naturelle protégée. Certaines espèces ont même pu être sauvées. La population d'éléphants au Nord du pays, par exemple, est passée de 7 500 à 20 000 individus en vingt ans.

Un exemple pour d’autres pays, le projet pourrait prochainement s'étendre à une vingtaine d’États africains.