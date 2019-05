Ghana : des femmes pour conduire les camions à la mine

Routier, un métier d'homme ? Pas pour les Ghanéennes de Ladybird. Cette compagnie emploie 21 femmes pour conduire ses camions-citernes vers les mines d'or. Dirigée par une femme, l'entreprise est donc exclusivement féminine. Ce qui aurait des atouts majeurs pour sa directrice générale Payin Marfo.

Des conductrices plus prudentes

"Elles sont très prudentes. C'est peut-être un truc de femmes parce qu'on pense toujours aux enfants qu'on a à la maison et on ne veut pas prendre certains risques", détaille-t-elle. Ladybird ambitionne de doubler ses effectifs et d'accroitre le parc de camion. Pour le plus grand bonheur de son employée, Abigail Asumadu-Amoah: "Je suis tellement fière, ça m'a beaucoup aidée, j'encourage donc les autres femmes". Avec les autres conductrices, Abigail veut donner l'exemple au Ghana et espère influencer d'autres secteurs d'activité.