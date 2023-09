Coup d'Etat au Gabon : les putschistes annoncent la réouverture des frontières samedi

Les militaires qui ont renversé le président Ali Bongo ont annoncé samedi la réouverture de toutes les frontières du pays.

Trois jours après avoir renversé le président gabonais Ali Bongo Ondimba, les militaires putschistes ont annoncé la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes dès samedi 2 septembre. Cette décision a été annoncée à la télévision d'Etat par le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porte-parole du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), qui s'est dit "soucieux de préserver le respect de l'Etat de droit, les bonnes relations avec nos voisins et l'ensemble des Etats du monde, et afin de favoriser la continuité de l'Etat tout en démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux". Les frontières du Gabon étaient fermées depuis mercredi.

Les autorités n'ont en revanche pas levé le couvre-feu qui demeure en vigueur sur l'ensemble du territoire de 18 heures à 6 heures, mais "les voyageurs arrivant en République gabonaise ou désireux de partir seront autorisés à circuler sur présentation de leur document de voyage", a précisé Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

Le général Brice Oligui Nguema, qui doit prêter serment en tant que "président de la transition" lundi, a promis vendredi des institutions "plus démocratiques" et respectueuses des "droits humains", mais sans "précipitation", après des rencontres menées à un rythme effréné ces derniers jours avec des partis, le corps diplomatique, les organisations internationales et les bailleurs de fonds. Le nouvel homme fort du Gabon a également ciblé "la corruption" de l'ancien pouvoir d'Ali Bongo, dont la famille dirigeait ce petit Etat d'Afrique centrale riche de son pétrole depuis plus de 55 ans.