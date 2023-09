Coup d’État au Gabon : l’incroyable fortune des Bongo

Avec le coup d’État en cours au Gabon, le président Ali Bongo est toujours placé en résidence surveillée. La dynastie Bongo, au pouvoir depuis plus de 55 ans, a accumulé de nombreux biens à l’étranger.

56 ans de pouvoir, et de richesses. Omar Bongo, Ali, son fils, et Nourredin, son petit-fils, ont constitué un immense empire financier au Gabon et à l’étranger. Des valides de cash ont été retrouvées chez le petit-fils Bongo. Le butin a été montré comme un trophée par les putschistes. “Ce sont des fonds de campagne”, précise Yann Ngoulou, directeur de cabinet de Nourredin Bongo. La même scène a été filmée au domicile du chef de cabinet de la femme d’Ali Bongo. Le clan Bongo est aujourd’hui accusé par le pouvoir de corruption et de spoliation.

Procès à l’avenir contre Ali Bongo ?

En France, la famille détient de nombreuses villas sur la Côte-d’Azur, mais aussi des hôtels particuliers à Paris. Une enquête dite des “biens mal acquis” a été ouverte en 2008 en France. Avec la chute du président Ali Bongo, les ONG anti-corruption estiment qu’un procès contre lui est désormais possible et envisageable, avec la fin de son immunité.

Au Gabon, c’est le général Brice Oligui Nguema qui dirige le pays. Le président de la transition est pourtant lui-même accusé d’avoir obtenu des biens mal-acquis aux États-Unis.