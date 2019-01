Feuilleton : les "Venise" du monde (5/5)

Le soleil ne s'est pas encore levé sur le lac Nokoué, que déjà les pirogues circulent à grande allure. Tout le monde converge vers Ganvié et son marché flottant. Ici, les femmes tiennent leur boutique sur leur bateau. Ganvié est une cité lacustre du Bénin, avec ses maisons sur pilotis et la vie qui va avec. Une cliente est venue acheter le repas du matin pour elle et sa famille. "Mon mari est à la pêche, je ne vais pas le laisser le ventre vide", explique-t-elle.

Pêcheurs de père en fils

Les journées commencent tôt à Ganvié. Le marché de la ville est un rendez-vous quotidien, incontournable. Tous les villages autour du lac viennent s'approvisionner ici, auprès de ces dizaines de commerçantes sur leur pirogue. Joachim part au travail comme tant d'autres ici, pêcheurs de père en fils. Il faut dire qu'à Ganvié, il n'y a pas tellement le choix : le poisson est la seule ressource disponible. Alors, les pêcheurs ont développé des techniques de pêche bien à eux. Joachim dispose ici un filet en forme d'entonnoir pour piéger les poissons. Et pour finir le travail, il faut sauter à l'eau.

