Feuilleton : les "Venise" du monde (2/5)

Les Belges la surnomment "la belle endormie". On visite Bruges comme on traverserait un tableau. L'architecture médiévale est intacte, et les canaux tortueux révèlent d'anciens comptoirs et de grandes maisons bourgeoises, signe de l'opulence de la cité flamande, quand elle accueillait les navires de commerce, au XIe siècle. Sur la grande place, le beffroi symbolisait l'importance de la ville.

Un splendide béguinage

"Il y a un côté secret, mystérieux, comme si rien ne pouvait sortir de la ville et les canaux restent parfois couverts de brouillard. Ça m'inspire", déclare un guide touristique. L'un des endroits à ne surtout pas rater, c'est le béguinage, sorte de couvent où vivaient à l'époque les femmes pieuses. Un lieu très bien conservé.

