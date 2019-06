VIDEO. En Éthiopie, le youtubeur ExperimentBoy s'aventure au cœur du volcan Erta Ale

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Au nord-est de l'Éthiopie, isolé au milieu d'un désert, un amas de fumée émane du cratère d'Erta Ale. Ce volcan aux dimensions impressionnantes est l'un des rares à être en activité permanente. Le youtubeur ExperimentBoy s'est approché au plus près de ce lac de lave au cours d'une expédition périlleuse à laquelle il a pu participer. L'objectif ? Prélever un échantillon de magma pour l'analyser.

La force de la nature

Après avoir sillonné un paysage lunaire, l'équipe a pu grimper et atteindre le haut du cratère où l'air chaud et irrespirable contraint à porter un casque. ExperimentBoy explique s'être senti "minuscule et ridicule par rapport à la puissance et à la taille de cette chose naturelle."

Des drones ont ensuite été déployés pour capturer des images et effectuer des prélèvements de lave. Malheureusement, leurs tentatives se sont soldées par un échec. En effet, les chercheurs se sont heurtés aux vents changeants, à la chaleur ambiante et à l'épaisse fumée relâchée par le volcan qui les ont forcés à abandonner. "C'est vraiment un sentiment de puissance de la nature qu'on ressent et c'est quelque chose à vivre", assure le youtubeur.