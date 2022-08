Tunisie : interdiction de la fabrication des sacs en plastique dès le 1er septembre

Désormais, les sacs en plastique sont bannis en Tunisie. C'est sur sa page Facebook (lien en arabe) que le ministère tunisien de l'Environnement a annoncé sa décision. A partir de jeudi 1er septembre, la fabrication de certains types de sacs en plastique est interdite. La Tunisie entend privilégier les sacs biodégradables. Selon les autorités, le pays consommerait annuellement plus d'un milliard de sachets plastiques, dont près de 315 millions distribués par les grandes enseignes commerciales. Ces chiffres remontent à 2018. Les sacs en plastique mettent environ entre un et quatre siècles pour se décomposer. Plus de 500 milliards de sacs en plastique sont consommés chaque année sur la planète.

Interdiction

En Tunisie, la promesse de cette interdiction date de plus de deux ans. La production, la détention, l’importation et la distribution des sacs en plastique, en tous genres, obtenus gratuitement, ou avec une contrepartie dans les points de vente commerciaux devraient être interdites depuis mars 2020. "Le décret gouvernemental du 16 janvier 2020 devrait entrer en vigueur à compter du 1er mars 2020 en ce qui concerne les centres commerciaux et les pharmacies, et le 1er janvier 2021 pour tous les producteurs, importateurs, distributeurs et détenteurs des sacs en plastiques. Mais son application a été suspendue sous la pression des professionnels du secteur", explique Réalités.

Vague africaine

Selon les estimations de l'OCDE, la production de plastique est passée de 2 millions de tonnes en 1950 à 460 millions de tonnes en 2019 générant 353 millions de tonnes de déchets dont moins de 10% sont actuellement recyclées et 22% sont abandonnées dans des décharges sauvages, brûlées à ciel ouvert ou rejetées dans l'environnement. En Afrique, 4,4 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année, selon l'ONU.

L'Afrique fait figure de bonne élève dans la lutte contre le plastique. De nombreux pays interdisent les sacs à usage unique. Prix du meilleur élève au Rwanda qui en a interdit l'usage il y a plus de 18 ans.