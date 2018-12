LA PHOTO. Afrique du Sud: le Père Noël fait le show dans l'immense aquarium marin de Durban

L'ushaka Marine World, situé sur la côte est le long de l'océan Indien, est le plus grand aquarium d'Afrique, le cinquième au monde. Deux cents espèces de poissons, 17,5 millions de litres d'eau... et 180 000 visiteurs attendus pour la période de Noël.

Si le cœur vous en dit et si votre bourse le permet, vous pouvez, vous aussi, plonger parmi les requins du monde marin de l'uShaka ("tu veux" en swahili). Et vous faire admirer du public qui déambule le long des nombreuses galeries sous la mer. Décorées comme des épaves de bateaux, elles vous plongent illico dans le bain. Aux multiples bancs de poissons déjà existants, certains aux couleurs tropicales éblouissantes, se sont ajoutées il y a peu les étonnantes Chimaera. Appartenant à l'ordre des poissons cartilagineux, les chimères sont les cousines du requin et de la raie. Elles vivent dans les eaux froides des abysses et sont très rarement observées en captivité. Un milieu qui pourrait pourtant les sauver de l'extinction, car elles se retrouvent souvent capturées dans les filets profonds de la pêche en haute mer.