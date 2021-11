Environnement : les territoires d'outre-mer vulnérables face au changement climatique

La majorité des scientifiques prévoit une augmentation des températures d'1,5°C d'ici 2040. Partout sur la planète, les effets du réchauffement climatique sont déjà visibles, et particulièrement en Outre-mer. Ces territoires peuvent en effet être vulnérables en raison de leur insularité. Les impacts sont multiples. À La Réunion, par exemple, des épisodes de sécheresse se sont multipliés cette année.

Des sécheresses intenses

Comme en Polynésie et dans les îles Marquises, le manque de pluie est en train de métamorphoser les paysages carte postale d'Ua Pou. Cette île marquisienne est devenue un inquiétant désert aride. "On n'a jamais eu des sécheresses aussi intenses, explique Alain Reinhard, résident de l'île. On en a eu des plus longues, mais il y avait toujours de l'humidité, alors que là, les ressources en eau diminuent très rapidement." Par ailleurs, l'élévation du niveau de la mer est une autre conséquence du réchauffement climatique. L'essentiel de la population ultra-marine se concentre sur des secteurs côtiers, fortement soumis à l'érosion.