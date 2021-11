DIRECT. COP26 à Glasgow : suivez les discours d'Emmanuel Macron, de Joe Biden et des autres chefs d'Etat sur le réchauffement climatique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COP26

: Connu pour son lever de coude généreux, Boris Johnson met ses talents à profit depuis ce matin pour accueillir ses homologues à la COP26, avant le début des prises de parole à 14h45.











(AFP)

: @FX : Le président turc n'a pas quitté Glasgow mais Rome, où il a participé au G20. Il devait ensuite se rendre en Ecosse mais est finalement rentré en Turquie, cette nuit, sans que l'on sache s'il entend toujours se rendre à la COP26 comme initialement prévu.

: Bonjour. Sais-t'on pourquoi Erdogan a quitté Glasgow, et s'il compte y revenir? Merci!

: @Doudou89 : Plus rapide que son ombre, Jean-Baptiste Marteau, envoyé spécial de France Télévisions à Glasgow, me fait savoir qu'Emmanuel Macron quittera l'Ecosse dès ce soir. "Initialement, il devait rester 48 heures", rappelle-t-il.

: @Doudou89 : Selon l'Elysée, Emmanuel Macron doit arriver à midi, heure de Paris, à la COP26, où il sera accueilli par le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Son discours est prévu à 15h15, avant un entretien avec le prince Charles. Quant à son départ, je n'en sais rien, mais je me renseigne !

: A quelle heure doit arriver le président et jusqu'à quand reste t il a Glasgow ?

: Emmanuel Macron n'est pas encore arrivé à Glasgow mais des portraits de lui sont déjà là, brandis par des militants du mouvement ANV Cop21, connus pour leurs opérations de décrochages de portraits présidentiels dans les mairies. Notre envoyée spéciale Camille Adaoust est sur place.

: "Quand même, on progresse depuis 2015."



En six ans, les annonces faites au niveau mondial ont déjà permis de passer de 2,7 °C à 2,2 °C d'augmentation de la température d'ici 2100, selon le directeur général de l’Agence française de développement. L'objectif reste toutefois de limiter cette hausse à 1,5 °C.









(DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)



: Il est 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité de ce lundi 1er novembre :



• Plus de 120 dirigeants mondiaux, dont Emmanuel Macron et Joe Biden, sont attendus en Ecosse pour s'exprimer à la conférence climat de l'ONU. "L'histoire nous jugera sur ce que nous ferons au cours des deux prochaines semaines", prévient Boris Johnson.



• Organisé à Rome ce week-end, le sommet réunissant les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète a été marqué par un accord sur la taxation des multinationales mais aussi les tensions liées au Brexit et de timides avancées sur le climat. Récapitulatif.



• Ce 1er novembre marque le début de la trêve hivernale, qui interdit sous conditions les expulsions locatives. La Fondation Abbé Pierre dit sa "crainte" de voir exploser le nombre d'expulsions à partir d'avril, du fait des "sursis" accordés en 2020 et 2021.



• C'est un record. Le Z Event, rendez-vous caritatif annuel des grandes stars du jeu vidéo en France, a permis de récolter plus de 10 millions d'euros de dons, après un marathon de 50 heures de streaming ininterrompu.

: "Une véritable politique écologiste, c'est une rupture avec le capitalisme."



Sur France 2, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste déplore le "cirque" de la COP26, qui "ne débouchera sur rien du tout" car "les pouvoirs en place" n'entendent pas "rompre avec le capitalisme".

: "L'histoire nous jugera sur ce que nous ferons au cours des deux prochaines semaines."



Sur Twitter, l'hôte de la COP26 à Glasgow appelle à "ne pas laisser tomber les futures générations".

: Où en est la France par rapport aux objectifs qu'elle s'était fixés en matière d'émissions de gaz à effet de serre ? Le gouvernement s'est fixé plusieurs paliers avant d'envisager la neutralité carbone en 2050. Autour d'une infographie, je vous montre le retard pris ces dernières années.





: "Nous avons un président de la République qui va parader à Glasgow alors qu'il est condamné pour inaction climatique."



A quelques heures du discours d'Emmanuel Macron à la COP26, l'élue écologiste des Hauts-de-France déplore le retard de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique.











: Le renforcement des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, les fameuses "contributions au niveau national" et l'aide aux pays en développement, sera d'ailleurs au centre de cette nouvelle COP. Retrouvez notre article complet ici.

: "On peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Les engagements sont clairement insuffisants, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'il se serait passé sans l'accord de Paris, soit une trajectoire vers un monde à +4 °C. Ce n'est pas du tout le même monde, ne l'oublions pas."



Les spécialistes des négociations climatiques que nous avons interrogés insistent cependant sur les acquis de l'accord et se veulent prudemment optimistes pour la suite.

: Des promesses de réduction des émissions trop timides et rarement tenues, des politiques nationales peu ambitieuses et une aide internationale trop maigre... Malgré sa forte portée symbolique, l'accord de Paris, dont un premier bilan est prévu en 2023, n'est pas encore suivi d'efforts suffisants.

: Où en est l'accord de Paris, six ans après sa signature ? A l'occasion de la COP26, qui s'est ouverte dimanche à Glasgow, je dresse le bilan, avec ma collègue Marie-Adélaïde Scigacz, de ce traité présenté à l'époque comme la dernière chance pour l'humanité de limiter les dégâts du réchauffement climatique.







(ESPECIAL / NOTIMEX / AFP)



: Que vous réservent vos journaux ce matin ? Passons une tête dans notre kiosque numérique, où l'on découvre plusieurs unes consacrées au sommet inaugural de la COP26, aujourd'hui et demain, avec quelque 120 dirigeants de la planète.

















: Avant de se rendre à Glasgow, la patronne du FMI demande aux dirigeants mondiaux de se montrer "plus ambitieux" face au changement climatique, "une grave menace à la stabilité financière et économique". Kristalina Georgieva appelle notamment "les économies avancées à réduire plus rapidement leurs émissions pour des raisons d'équité et de responsabilité historique".

: "L'humanité a longtemps joué la montre sur le climat. Il est minuit moins une et nous devons agir maintenant."



Les services du chef du gouvernement britannique dévoilent des extraits du discours qu'il doit prononcer, aujourd'hui, à Glasgow, en tant qu'hôte du sommet. De nombreux autres dirigeants, dont Emmanuel Macron, doivent s'exprimer dans l'après-midi.

: En ce lundi 1er novembre, on tourne une page du calendrier et on fait un premier point sur l'actualité du jour :



• Au lendemain du lancement de la conférence climat de l'ONU, plus de 120 dirigeants mondiaux sont attendus en Ecosse pour tenter de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport à l'ère pré-industrielle. "Si Glasgow échoue, tout échoue", a prévenu Boris Johnson.



• Organisé à Rome ce week-end, le sommet réunissant les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète a été marqué par un accord sur la taxation des multinationales mais aussi les tensions liées au Brexit et de timides avancées sur le climat. Récapitulatif.



• Ce 1er novembre marque le début de la trêve hivernale en France, qui interdit sous conditions l'expulsion des locataires d'un logement pour leur éviter de se retrouver à la rue quand il fait froid dehors. Elle prendra fin le 31 mars prochain.



• Après deux nuls consécutifs en championnat, Marseille a renoué avec la victoire (1-0), hier soir, sur le terrain de Clermont, en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Les Phocéens grimpent à la troisième place du classement, derrière Paris et Nice.