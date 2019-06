Des lions en liberté près d’une ville d'Afrique du Sud

La troupe de lions a été vue la dernière fois près de la ville de Phalaborwa qui borde le parc national Kruger d’où ils se échappés. Personne ne sait quand ni comment les félins ont réussi à sortir de la zone clôturée.

Les autorités se sont mobilisées pour capturer ces animaux sauvages avant de les relâcher dans le Kruger. Une mesure contestée par les responsables du parc qui préfèrent trouver un parc naturel où les lions "pourront être amenés et établir leur propre territoire". En attendant, les 14 félins en liberté représentent un danger pour les habitants.

Ce n’est pas la première fois que des animaux s’échappent du Kruger. Cette semaine, un léopard a franchi une clôture électrique et s'est introduit dans une habitation du personnel du parc, tuant un enfant de deux ans. Des gardes ont ensuite traqué et abattu deux léopards pour éviter un autre drame.

Two leopards were shot in the immediate vicinity of the scene, an adult female and a sub-adult female and they both correspond with reports from eyewitnesses.