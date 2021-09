Animaux : en République démocratique du Congo, elles s'occupent de chimpanzés

Ce matin-là, Amandine Renaud, primatologue, termine la formation de la nouvelle maman qu'elle a recrutée pour les chimpanzés. Elle lui conseille de ne pas chanter, car le primate peut automatiquement se diriger vers une personne mal intentionnée qui ferait la même chose à dessein. Le "parlé chimpanzé", c'est une langue précise, des gestes, des caresses, comme le groom, un geste précis et répétitif pour caresser les spécimens. Dans la langue des chimpanzés, faire "pf pf pf pf pf" en claquant la langue, ça veut dire "détends-toi".

Des apprenants vite habitués

S'occuper d'un singe, pour sa mère de substitution, ce n'était pas simple au départ. "Les premières fois j'avais peur, je me disais comment j'allais faire avec cet animal, mais depuis deux ou trois semaines et je suis habituée", confie la nouvelle nounou des animaux. Chaque jour, humains et animaux font un peu mieux connaissance.