Toutânkhamon : près de 5 400 objets dans le tombeau du pharaon

Une statue qui est une sentinelle : elle gardait la chambre funéraire du roi Toutânkhamon, depuis 3 300 ans. Sa peau noire représente le limon foncé et fertile du Nil (Égypte). Le tombeau du pharaon renfermait près de 5 400 objets entassés dans quatre pièces. Il a fallu dix ans pour les référencer, les restaurer et les transporter jusqu'au Caire (Égypte). Ils sont exposés à Paris à partir du samedi 23 mars. Mais pourquoi le pharaon était-il entouré de tous ces objets ? "La mort du roi n'était pas la fin, mais le début du voyage. Et pour son voyage, il devait être préparé et bien équipé. Ces trésors avaient pour fonction de le protéger, le nourrir, le divertir pendant ce voyage", explique Tarek El Awady, commissaire de l'exposition.

200 joyaux sur le corps de Toutânkhamon

Pour dormir dans l'autre monde, le pharaon disposait de plusieurs lits. Le tombeau abritait aussi de multiples récipients en bois aux formes étranges. Sur le corps de Toutânkhamon, plus de 200 joyaux ont été trouvés. Ainsi paré, le pharaon était prêt pour la vie éternelle.

