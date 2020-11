Toutânkhamon : il y a 98 ans, son tombeau était découvert

De l'Égypte antique, Toutânkhamon est l'un des visages les plus emblématiques. Un masque funéraire de dix kilos d'or orné de pierres semi-précieuses : celui du Pharaon mort à 18 ou 19 ans. Son tombeau a été découvert le 5 novembre 1922 dans la Vallée des Rois, aux portes de Louxor. Howard Carter, archéologue anglais, cherche la tombe du jeune souverain depuis déjà cinq ans quand la chance lui sourit enfin, alors qu'il creuse depuis deux jours avec son équipe. "Un escalier descend sur une porte et sur cette porte, il y a un sceau. C'est le sceau des tombes royales. Il se dit 'une porte de tombe royale, inviolée, ça y est, nous y sommes!'", explique Christian Jacq, auteur de La malédiction de Toutânkhamon.



5 398 objets déposés dans le tombeau

Prévenu par télégramme, le riche mécène qui finance les fouilles arrive d'urgence d'Angleterre. Howard Carter force le tombeau et s'avance pas à pas, à la lueur d'une bougie. Il ne faudra pas moins de dix ans pour répertorier les 5 398 objets déposés dans le tombeau il y a plus de 30 siècles pour accompagner Toutânkhamon dans l'autre monde. La tombe de Toutânkhamon est l'un des sites les plus visités de la Vallée des Rois.

