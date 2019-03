Les "merveilles" de Toutânkhamon de retour à Paris

C'est un trésor vieux de 3 000 ans : sculptures, mobilier en or et en ivoire, objets rituels retrouvés intacts dans la tombe de Toutânkhamon, le pharaon le plus célèbre de l'histoire. Le 4 novembre 1922, deux Britanniques percent la paroi du tombeau et tombent sur des "merveilles" entassées par centaines dans une tombe oubliée sous les sables. Il aura fallu dégager l'ensemble des objets avant de découvrir tout au fond le sarcophage du pharaon.

Tournée mondiale

Une partie du trésor arrive à Paris en 1967. Un voyage très sécurisé organisé après trois ans de négociation avec le musée du Caire. Les pièces quittaient l'Égypte pour la première fois. L'exposition ouverte au grand public attire plus d'un million de visiteurs, un record. Une cinquantaine d'objets était présentée. Pour cette nouvelle exposition à Paris du 23 mars au 15 septembre, ce sont 150 pièces qui quittent Le Caire pour voyager dans dix villes dans le monde. Après Los Angeles, Paris est la prochaine étape. L'occasion d'admirer ces merveilles pharaoniques pour leur dernière sortie. Après leur tournée, les trésors de Toutânkhamon rejoindront le nouveau musée égyptien de Gizeh.

