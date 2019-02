Grand musée d'Égypte : un projet pharaonique

Un mastodonte de béton, de marbre et d'acier tout près des pyramides de Gizeh (Égypte). Le grand musée d'Égypte émerge doucement du sable, dans la banlieue du Caire. Un chantier monumental où, chaque jour, se pressent près de 5 000 ouvriers. D'ici deux ans, les premiers visiteurs seront accueillis par la colossale silhouette de Ramsès II. Dans l'entrée, un escalier haut comme un immeuble de douze étages et 96 statues les conduiront vers les salles consacrées au trésor de Toutankhamon. "On n’a jamais érigé quelque chose comme ça depuis les pharaons", assure Pierre El Akl, un des ingénieurs travaillant sur le chantier.

Un palais pour les pharaons

À terme, 100 000 œuvres seront présentées dans ce complexe dont la surface est équivalente à deux musées du Louvre. Ce jour-là, un trésor vieux de 4 000 ans arrive dans le musée. L'étape suivante se déroule dans le laboratoire de restauration où les meilleurs experts font réapparaître les couleurs d'origine, comme sur un char appartenant à Toutankhamon. 38 000 pièces ont d'ores et déjà étaient restaurées, pour la plupart issues de l'ancien musée place Tahrir au Caire, jugé trop exigu. Un monumental palais pour abriter le sommeil éternel des pharaons d'Égypte.





