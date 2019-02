EN IMAGES. Une quarantaine de momies de plus de 2 000 ans dévoilées en Egypte

Ces momies découvertes dans des catacombes du centre du pays ont été dévoilées, samedi, par le ministre égyptien des Antiquités.

Elles ont plus de 2 000 ans mais sont "en bon état de conservation". Dans le centre de l'Egypte, pus de 40 momies datant de la dynastie ptolémaïque (323 à 30 avant J.-C.) ont été dévoilées en grande pompe, samedi 2 février, dans des catacombes du site archéologique de Touna El-Gebel. Parmi ces momies, "douze sont celles d'enfants, six d'animaux et le reste d'hommes et de femmes adultes", selon un membre de la mission archéologique ayant débuté en février 2018.