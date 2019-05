Feuilleton ( 4/5) : la planète à bicyclette

Dans le tumulte urbain du Caire (Egypte) où les voitures font la loi dans les rues de la ville, Amira a le courage d'enfourcher son vélo. Les périls sont pourtant nombreux sur la route pour la jeune femme : véhicules trop pressés, chiens errants au milieu de la chaussée, priorités grillées...pédaler ici requiert une attention maximale. Mais, au-delà des dangers de la circulation, il faut aussi affronter les regards réprobateurs, dans une ville où le vélo est souvent considéré comme un mode de transport exclusivement masculin.

Des sorties émancipatrices et caritatives

Comme Amira, elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir pédaler en paix. Deux fois par mois, elles se réunissent pour rouler ensemble dans les rues du Caire. Le groupe s'est surnommé "Les petits lézards à bicyclette". Une femme de 29 ans est à l'origine de la création du groupe, il y a trois ans. Elle n'aurait jamais cru qu'autant de femmes se joindraient à elle. Les sorties collectives ont aussi un but caritatif. Dans les quartiers défavorisés du Caire, les jeunes femmes viennent distribuer des repas aux plus démunis, notamment en période de ramadan.

Le JT

Les autres sujets du JT