Égypte : une chaîne américaine diffuse l'ouverture d'un sarcophage en direct

Un journaliste embarqué sur une voiture qui roule dans la nuit. La production américaine n'a pas lésiné sur la dramatisation du spectacle diffusé en direct sur Discovery Channel dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 avril. Malgré cette mise en scène, ce documentaire a de vraies vertus éducatives et scientifiques. Accompagné par le célèbre archéologue égyptien, Zahi Hawass, l'animateur va pénétrer dans un dédale de tunnels, certains complètement inexplorés, à l’extérieur de la ville de Minya, au sud du Caire.

Un nouveau passage découvert

L'équipe poursuit dans les sous-terrains de la nécropole et doit ramper sur une longue distance. Au bout, c'est un imposant sarcophage qu'ils vont trouver et ouvrir devant les caméras en direct : la momie découverte aurait plus de 2 500 ans. Il faudra de longues années pour étudier toute cette chambre, à l'issue du programme, Zahi Hawass découvre un nouveau passage, qu'il inaugurera dans un prochain épisode.

