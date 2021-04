Égypte : une cérémonie impressionnante pour honorer des momies royales

Une superproduction digne des plus grands films hollywoodiens. Sur la place Tahrir au Caire (Égypte), plus de 300 figurants et autant de musiciens ont célébré les plus grands pharaons de l’histoire du pays. Les momies de 18 rois et quatre reines qui se sont succédé entre le XVIe et XIIe siècle avant notre ère ont été transportées sur des chars du vieux musée en direction de celui ultramoderne de la civilisation égyptienne situé au sud de la ville.

Une cérémonie à vocation politique

Les chars ont été accueillis sur place par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui a pris le pouvoir après un coup d’État militaire au lendemain de la révolution de 2011. Il souhaite faire passer un message à travers ce spectacle. "Il y a une volonté un peu d’effacer ce qu’il s’est passé il y a dix ans et puis mettre à la place une nouvelle image un peu grandiose, grandiloquente même du régime égyptien", analyse Youssef El Chazli, spécialiste de l’Égypte et coauteur de L’esprit de la révolte aux éditions du Seuil. C’est aussi une manière de donner envie aux touristes de revenir lorsque ce sera possible, le tourisme jouant un rôle majeur dans l’économie du pays.