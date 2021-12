Egypte : le retour des missions archéologiques françaises

Au cœur de la Haute-Egypte, c’est une terre de légende qui a envouté des générations d’archéologues. Explorer Louxor, c’est l’espoir chaque jour renouvelé de percer quelques-uns des plus grands mystères d’Egypte. À quelques kilomètres de la Vallée des rois, Isabelle Régente et son équipe étudient l’une des tombes les plus fascinantes découvertes dans le pays. L'équipe pénètre un impressionnant dédale de chambres funéraires, creusées quinze mètres sous terre, il y a 28 siècles. Sur les murs, 2600 m² de retranscriptions de hiéroglyphes religieux, parmi les plus anciens de l’humanité.

Une saveur particulière

Des textes que le défunt lui-même semble inviter à lire, avec cet énigmatique message gravé dans la pierre : "Qu’ils entrent dans cette tombe et qu’ils voient ce qu’il y a en elle". Est-ce le tombeau d’un érudit qui a souhaité transmettre son savoir ? Les questions sont nombreuses et les indices rares. Pour la mission, toutes ces découvertes ont une saveur particulière. L’an dernier à cause de la pandémie, les fouilles ont été annulées. En 2020, les expéditions françaises ont été durement frappées par le Covid-19.