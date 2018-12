Egypte : des images de nus sur la pyramide de Khéops créent un tollé

Un "crime extrêmement grave", selon les autorités egyptiennes. Les images d'un couple nu au sommet de la pyramide de Khéops, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont suscité un tollé en Egypte. Cette photo est signée du Danois Andreas Hvid.

Et donc le scandale mondial du moment est...artistique. Un couple s’enlace sur la pyramide de #giseh et tout s’enflamme. Il s’appelle @AndreasHvid, il est photographe. Il aime la nuit, les hauteurs et les femmes, le voilà voué aux gemonies. pic.twitter.com/UMkmdLYfbV