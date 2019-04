Égypte : des découvertes pour relancer le tourisme

Au centre de l'Égypte, loin des pyramides, c'est un événement. Une nouvelle tombe est dévoilée devant quelques touristes. "Cette tombe est constituée d'une entrée principale et d'une chambre funéraire avec deux cercueils de pierre. À droite, on voit la représentation du propriétaire de la tombe donnant et recevant des cadeaux de la part des différents dieux", rapporte Mostafa Waziri, conseil suprême des antiquités. Près de 2 000 ans après la mort du dernier pharaon, les autorités égyptiennes annoncent quasiment tous les mois l'apparition de nouveaux trésors.

Le nombre de visiteurs a doublé

L'essentiel est d'entretenir la légende antique, une stratégie pour accueillir les visiteurs. Un gigantesque musée est actuellement en construction aux pieds des pyramides du Caire, il devrait ouvrir ses portes dans deux ans. Médiatiser ces nouvelles découvertes semble fonctionner puisqu'en un an et demi, le nombre de visiteurs a doublé en Égypte.

