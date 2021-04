Egypte : découverte de la plus grande ville antique du pays près de Louxor

Une cité antique, la plus grande d'Egypte, a été découverte près de Louxor. Elle date de plus de 3 000 ans.

De nombreux trésors se cachent encore sous le sable égyptien. En septembre 2020, une campagne de fouilles a débuté dans la campagne de Louxor. Des formations en briques d'argile dépassent du sol et c'est un trésor du passé qui renaît : une cité antique de plus de 3 000 ans est alors retrouvée. "Nous avons d'abord dégagé les murs puis nous sommes rentrés dans ces maisons, tout était intact. Nous avons ensuite trouvé des poteries, des anneaux et des momies. Nous n'avions jamais trouvé autant de choses", s'extasie Salem Kenawy, travailleurs sur le chantier des fouilles.

"La principale découverte après celle de la tombe de Toutankhamon"

L'une des pièces les plus remarquables est un poisson couvert d'or. Il aurait servi, selon certains égyptologues, de divinités. À quelques mètres de lui, s'engage un travail de fourmi pour reconstituer les centaines de poteries découvertes sur le site. L'ancienne cité pourrait encore dévoiler quelques secrets : "La ville s'étendait encore à l'ouest et au nord. Ce lieu est à mon avis la principale découverte après celle de la tombe de Toutankhamon", estime Zahi Hawass, archéologue et ancien ministre des Antiquités.