Égypte ancienne : le mystère Nefertiti s'éclaircit

Dans son livre Nefertiti, Violaine Vanoyeke s'est intéressée à la vie de l'épouse du pharaon Akhenaton. "Autour de Nefertiti, il y avait tout à découvrir. On partait de zéro. À la fin du XXe siècle, nous ne savions rien. J'ai reconstitué petit à petit sa vie dans le royaume qu'elle a fondé avec son mari et où elle a vécu durant sept ans", explique Violaine Vanoyeke.

"Nefertiti a eu six filles. Jamais de fils, mais elle a influencé pour que Toutankhamon se retrouve sur le trône. Elle a favorisé son arrivée au pouvoir", assure la spécialiste de l'Antiquité.

Les origines de Nefertiti font débat. "Elle aurait pu être une princesse asiatique, mais au regard des dernières découvertes, j'affirme non seulement qu'elle était égyptienne, mais qu'elle appartenait à la famille royale".



"La particularité de Nefertiti est d'avoir été quasiment déifiée de son vivant. Akhenaton a voulu en faire la femme du dieu soleil Aton. Ça lui donne un pouvoir politique et elle régnait presque à la place de son époux qui était un poète et un homme très tendre", conclut Violaine Vanoyeke.

