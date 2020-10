Egypte : à bord du Sudan pour une croisière sur le Nil

C’est le dernier du genre : le Sudan est un bateau à vapeur sorti des chantiers navals de la Clyde, en Écosse, en 1921. "Sur le fleuve, tout le monde connaît et respecte le Sudan, confie son capitaine Abdulnasser Abdulhassan. C’est un bateau qui ne ressemble à aucun autre, avec son histoire et son prestige." Il a longtemps été alimenté au charbon, avant de passer au diesel. À contre-courant, sa vitesse de croisière ne dépasse pas les huit kilomètres/heure.

Un bateau de légende

Le bateau compte 47 passagers à son bord, dont une trentaine de Francais. Ils passeront six jours et cinq nuits sur les flots, entre Louxor et Assouan, et ont déboursé entre 2 000 et 3 500 euros par personne. Pour cette somme, ils s’offrent une partie de la légende du Sudan. On y raconte qu’Agatha Christie, qui accompagnait son mari archéologue, y aurait trouvé l’inspiration pour Mort sur le Nil. Encore dans un piteux état il y a une vingtaine d'années, le Sudan a été rénové tout en conservant son charme d'antan. Et il enchante ses passagers, fortunés ou non. "C'est un sacrifice, un effort, mais on n’en fera pas dix comme ça dans notre vie, donc celui-là, il le mérite", concède Frédéric Mailliot, les yeux remplis d'émotion.

