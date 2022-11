DIRECT VIDEO - Les COP servent-elles à quelque chose ? Le débat du Talk franceinfo

La COP 27 s’est ouverte à Charm el-Cheikh, en Egypte, dimanche 6 novembre avec pour objectif de « poser les fondations pour action climatique plus rapide et plus courageuse », d’après Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.