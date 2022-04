Culture : une exposition dédiée à Champollion a lieu à Paris

Des touristes sont fascinés par les pyramides et les symboles du monde disparu des pharaons. Au Musée du Louvre, il suffit d'aller dans les salles dédiées au culte des morts et des momies pour trouver un début d'explication. "Ils sont respectueux des morts, ils ont des rites, des coutumes et on voit que ça a perduré dans le temps, c'est une leçon", confie une touriste. Les collections du Louvre attirent tous les ans 10 millions de visiteurs grâce à Jean-François Champollion.

Une exposition à la bibliothèque nationale de Paris

Dès le 19ᵉ siècle, ce savant met l'Égypte à la mode, en déchiffrant les hiéroglyphes, écriture sacrée que l'on retrouve dans les temples des pharaons. "C'est lui qui a fait ce travail de pionnier, de comprendre le fonctionnement de ce système d'écriture et de comprendre sa grammaire et de comprendre le fonctionnement d'une langue finalement", détaille Vincent Rondot, directeur du Département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre (Paris). Pour déchiffrer ce langage, Champollion s'appuie sur un monolithe recouvert par trois textes. Une exposition lui est dédiée à la bibliothèque nationale de Paris.