Histoire : il y a 198 ans, l'égyptologue Champollion résolvait le mystère des hiéroglyphes

Jean-François Champollion est rentré dans l’histoire il y a 198 ans. Ce fameux égyptologue a en effet percé les secrets des hiéroglyphes. C’est en 1822 qu’il présente le résultat de son travail devant l’Académie des Belles Lettres de Paris. "Avec Champollion, la parole est donnée aux Égyptiens. Avant lui, on ne comprenait pas les textes. Sa découverte donne aux scientifiques la possibilité d’accéder aux textes", estime Olivier Perdu, égyptologue au Collège de France.



Le mystère des hiéroglyphes enfin résolu

L’étude des langues anciennes était une passion de Jean-François Champollion et ce depuis son plus jeune âge. C’est grâce à une pierre découverte dans le delta du Nil lors de la campagne d’Égypte de Napoléon qu’il parvient à déchiffrer les hiéroglyphes. Un scribe y avait gravé un texte en grec et en égyptien ancien, surmonté de hiéroglyphes. Champollion réussit alors la prouesse de faire des analogies entre les mots. Ainsi, c’est l’une des plus anciennes civilisations, jadis incompréhensible pour nous, qu’il met en lumière.